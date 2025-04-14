Cumhuriyet Meclisi’nde ilk önce onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.

Şahali

Usul hakkında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığıyla ilgili bir komite oluşturulduğunu kaydetti ancak Tosunoğlu’nun istifa dilekçesiyle ilgili çalışmaların gecikmesiz şekilde ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Şahali, bu çalışmanın süratle başlatılması gerektiğini belirterek, “Bu konu hafife alınacak bir tarafı yoktur” dedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de içtüzük gereği ne gerekirse yapılacağını söyledi.