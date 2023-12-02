Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 254 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 252’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 44’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 85’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 451 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Polis ayrıca, 3 araç sürücüsünün tutuklandığını ve 48 aracın ise trafikten men edildiğini açıkladı.