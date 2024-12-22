Polisin açıklaması şöyle:

21.12.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,402 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 348 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 45 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

159’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

28’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

11’i sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

3’ü kamyonların trafiğe çıkış saatine uymamak,

8’i kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak ve

85’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.