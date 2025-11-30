Yapılan kontrollerde toplam 2,195 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 333 sürücüye yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 77 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik ihlalleri arasında en fazla dikkat çekenler; 73 sürücünün yasal hız sınırını aşması ve 13 sürücünün alkollü araç kullanması oldu. Bunun yanı sıra, 3 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanması, 10 sürücünün sigortasız araç kullanması ve 12 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullanması tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca 28 sürücünün muayenesiz, 63 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 21 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 2 sürücünün trafik ışıklarını ihlal ettiği, 1 sürücünün susturucusuz egzozlu araç kullandığı ve 3 motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık takmadığı belirlendi. Bunun yanında, 6 araçta camlara görüşü engelleyici cam filmi uygulanmış ve diğer 98 trafik suçu da rapor edildi.

Polis Genel Müdürlüğü, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı ve denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.