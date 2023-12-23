Polis tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde, toplam 341 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 5 araç sürücüsü tutuklandı ve 21 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 653 araç sürücüsünün kontrol edildiği ifade edildi.

Raporlanan suçlar, “206 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 28 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1 tehlikeli sürüş yapmak, 4 sigortasız araç kullanmak ve 95 diğer trafik suçu” olarak açıklandı.