Yeniden düzenlenen yasalarla, trafik kazalarına yol açan bazı davranışların engellenmesi amaçlanıyor.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk, Meclis Genel Kurulu’nda ikinci görüşmeleri yapılan Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Birleştirilmiş Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Birleştirilmiş Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

Bahse konu tasarılarla caydırıcılığı hedeflediklerini belirten Öztürk, ölümlü trafik kazalarına dikkat çekti ve önceden yapılan bir düzenleme ile trafik kazasında birinin ölümüne sebebiyet vermenin cezasının 7 yıldan 14 yıla çıkarıldığını anımsattı. Trafik ile ilgili sorunların sadece cezalarla çözülemeyeceğini belirten Öztürk, eğitim, denetim ve altyapının önemine de vurgu yaptı.

Öztürk’ün verdiği bilgiye göre, “alkollü araç kullanma” cezası kademeli olarak uygulanacak.

-151 promil üzerindeki alkollü sürücüler mahkemeye çıkacak

51-100 promil arası alkollü sürücülere asgari ücretin yüzde 50’si para cezası ve 100 puan ceza kesilecek. Cezanın ödenmeyip mahkemeye gitmesi halinde ise kişi, asgari ücretin beş katına kadar para ve/veya bir yıla kadar hapis ve/veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

101-150 promil arası alkollü sürücülere asgari ücretin yüzde 100’ü ve 100 puan ceza kesilecek. Kişi, cezasını ödemeyip mahkemeye giderse asgari ücretin 10 katına kadar para ve/veya iki yıla kadar hapis ve/veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

151 promil üzerinde alkollü sürücülere ise sabit ceza uygulanmayacak, konu mahkemeye intikal ettirilecek. Kişi, beş iş günü içinde mahkemeye çıkacak. Mahkeme, asgari ücretin 15 katına kadar para ve/veya üç yıla kadar hapis ve/veya her iki cezayı birden verebilecek.

Uyuşturucu tesiri altında araç kullanma halinde sabit ceza uygulanmayacak, konu beş iş günü içinde mahkemeye gidecek. Mahkeme, asgari ücretin 15 katına kadar para ve/veya üç yıla kadar hapis ve/veya her iki cezayı birden verebilecek.

İlaç tesiri altında araç kullanma halinde de sabit ceza uygulanmayacak. Konu, beş iş günü içinde mahkemeye gidecek ve mahkeme asgari ücretin beş katına kadar para ve/veya iki yıla kadar hapis ve/veya her iki cezayı birden verebilecek.

-Elektronik Denetim Sistemi ile ceza kesilebilecek

Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası’ndaki bazı suçlar ve Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’ndaki suçlar Elektronik Denetim Sistemi (kameralar ve radarlar) ile de tespit edilerek ceza kesilebilecek.

Aracın şasi numarasını değiştirmek, bozmak ve tahrip etmek suçuna sabit ceza uygulanmayacak, konu mahkemeye gidecek. Mahkeme, asgari ücretin üç katına kadar para ve/veya üç yıla kadar hapis ve/veya her iki cezayı birden kesebilecek.

Tehlikeli sürüşten 15 ay içinde iki kez ceza alan kişi, üçüncü kez tehlikeli sürüş yaparsa mahkemeye gidecek. Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında da mağdurun şikayeti halinde tüm suçlar mahkemeye gidecek.

-“T” işletme izni olmadan yolcu taşımanın cezası da arttı

İtfaiye, polis karakolu, sinema, tiyatro, banka, cami, kilise, hastane, klinik, okul veya garajın giriş veya çıkış yerinde park etmenin cezası asgari ücretin yüzde 5’inden yüzde 10’una yükseldi.

Emniyet kemeri kullanmamanın para cezası asgari ücretin yüzde 10’undan yüzde 20’sine, ceza puanı 5’ten 10’a çıktı.

“T” işletme izni olmadan yolcu taşımanın para cezası yüzde 25’ten yüzde 200’e çıkarken, 20 ceza puanı 50 oldu.

Polisin “dur” talimatına riayet etmemek ve polis tarafından yoluna devam etmesine izin verilinceye kadar aracı durdurmanın da hem para hem puan cezası arttı. Bahse konu suçun para cezası asgari ücretin yüzde 10’undan yüzde 100’üne, ceza puanı ise 5’ten 100’e yükseldi.

Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’ye kadar aşmanın ceza puanı 5’ten 10’a, 20 km’den fazla aşmanın ise 25’ten 30’a çıktı.

-Cep telefonu elde konuşmaya asgari ücret kadar para ve 50 puan cezası

Sürücülerin cep telefonunu eline alarak konuşması suçuna asgari ücretin yüzde 100’ü kadar para ve 50 ceza puanı kesilecek.

Yasada, araç kullanırken telefonla konuşma konusunda yeni tanım yapıldı ve söz konusu madde şöyle düzenlendi:

"Sürücülerin sürüş esnasıda cep telefonu, tablet, araç telefonu veya benzeri elektronik cihazları eline alarak konuşması ya da kullanması veya eline alsın ya da almasın bu gibi cihazlarla veya herhangi bir materyalle bir şey yazması, bir şey okuması veya izlemesi."

Bu düzenlemeyle, cep telefonu elde olmadan bluetooth kulaklık ve araç teybine bağlı bluetooth ile konuşma ceza nedeni olmayacak.

Sürücülerin sürüş esnasında sigara, tütün ürünü veya elektronik sigara kullanmasına ise asgari ücretin yüzde 5’i kadar ceza verilecek.