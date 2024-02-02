Trafik denetimleri ile ilgili politen yapılan açıklama şu şekilde:

01.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,675 araç sürücüsü kontrol edildi ve 191’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 90’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 5 kamyon sürücüsü ise yola çıkış saatlerine uymamak suçlarından olmak üzere, toplam 302 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklanmış ve 12 araç ise trafikten men edilmiştir.