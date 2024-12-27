Rum basınında yer alan habere göre; Trodos Dağları’nda kar kalınlığı 16 cm’ye ulaştı. Platres, Karvounas ve Prodromos’tan Trodos’a giden yollar, siyah buzlanma nedeniyle yalnızca kar zinciri takılı araçlar veya dört çeker araçlarla kullanılabiliyor. Rum Polisi, sürücülere dikkatli olmaları ve güvenli takip mesafesi bırakmaları çağrısında bulundu.

Rum Orman Dairesi, Akamas Milli Parkı’ndaki Toxeftra-Lara yolunda su birikintileri oluştuğunu ve sürücülerin bu yolu kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini duyurdu.