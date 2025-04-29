Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Sn. Tatar, çok uzun bir açıklama yaparak bana "devleti hiçleştirme" suçlaması yöneltmiş. Gerekçe: Türkiye'deki bir limanın Rum bandıralı gemilere açılması iddiası konusunda Rum hükümetinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden açıklama gelmesi üzerine, "biz bunun neresindeyiz" diye sormuş olmam” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Sn. Tatar bu sorumu "KKTC'den neden açıklama yapılmadı" diye tercüme etmiş ve "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı gerekli açıklamayı yapmıştır" diye yanıt vermiş. Suçlama: "Devleti hiçleştirme" (Sn. Tatar izin verirse ben devletin yanına Kıbrıs Türk halkını da ekleyeceğim). Suçlamayı yapan: Sn. Tatar! Şaka gibi!” açıklamasını yaptı.

“Ben uzun bir açıklama yapmayı tercih etmiyorum” diyen Erhürman, açıklamasına şöyle devam etti:

“Sanırım Sn. Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı makamında bulunduğu 4,5 yıllık sürede bu ülkede yaşayan herkes için suçlama konusuyla suçlamayı yapan kişi arasındaki ilişkiyi üzülerek bir kez daha hatırlamak açısından bu kadarı fazlasıyla yeterli!”