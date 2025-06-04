TÜK Genel Müdürü Kürşat Özer, yazılı açıklamasında bayram öncesi kurum ambarlarında 4300 ton yemlik arpa bulunduğunu ve yeni sevkiyatlarla bu miktarın artacağını kaydetti.

Bugün itibariyle 4500 ton arpa sipariş edildiğini açıklayan Özer, önümüzdeki günlerde adaya ulaşacak yeni sevkiyatla birlikte üreticilere dağıtımın yapılacağını duyurdu.

TÜK Başkanı Yenal Garabli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakan Ünal Üstel ile başarılı bir çalışma ortamı yakaladıklarını ifade eden Özer, üreticiye ve hayvancıya mümkün olduğunca katkıda bulunmaya, kurumun vizyonu neticesinde denge olmaya devam ettiklerini belirtti.

Özer, ambarlardaki sorunların giderilmesi ve makinelerin yenilenmesi için de çalışmalar yürütüldüğünü de vurguladı.

- “Gazimağusa Patates Paketleme Ambarında alımlar başladı”

Özer, Gazimağusa Patates Paketleme Ambarında alımların başladığını ve üreticilerin ürünlerini teslim etmeye devam ettiğini de kaydetti.

Özer, Başbakan Ünal Üstel’in direktifleri doğrultusunda hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak ve üreticilerin mağduriyet yaşamaması aiçin çalışmalarını sürdürdüklerini de ifade etti.