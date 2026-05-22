Üniversitenin yeni dönem stratejisi ve lisansüstü programlardaki büyüme hedefleri hakkında konuşan KSTU Genel Sekreteri Cenk Paşa üniversite olarak, YÖK ve YÖDAK ile yakın ilişki içerisinde olduklarını, her iki kurumunla iletişimi güçlendirerek çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.

Paşa sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçinde bulunduğumuz çağ, sadece teorik bilgiyle yetinen değil; analitik düşünen, ürettiği bilgiyi toplumsal ve küresel faydaya dönüştürebilen lider şahsiyetler yetiştirmeyi zorunlu kılmaktadır. 2026-2027 Akademik Yılında, lisansüstü eğitim yapımızı bu dinamiklere göre tamamen yeniden şekillendirdik."

En büyük yatırımı insana ve bilime yaptıklarını belirten Genel Sekreter yenilenen akademik kadroya dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yeni vizyonumuzu hayata geçirecek en büyük gücümüz, yenilenen ve uluslararası düzeyde yetkinliğe sahip güçlü akademik kadromuzdur. Dünyanın ve ülkemizin saygın kurumlarında başarılar elde etmiş, vizyoner bilim insanlarını bünyemize katarak enstitümüzü çok daha dinamik bir yapıya kavuşturduk. Genç, üretken ve heyecanlı kadromuzla, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize sadece bir diploma değil; uluslararası standartlarda bir araştırma kültürü ve network sunuyoruz."

Cenk Paşa, klinik psikolojiden ağız, diş ve çene cerrahisine, ortodontiden işletme yönetimine kadar küresel ölçekte kabul gören programlar sunduklarını belirtti.

Geleceğini şekillendirmek, akademik kariyerinde zirveyi hedeflemek ve KSTÜ’nün yenilenen enerjisinin bir parçası olmak isteyen tüm adayları üniversiteye davet eden Paşa, 2026-2027 başvuru sürecinin resmi olarak açık olduğunu duyurdu.

Öte yandan yeni dönemde öğrenci kabul edecek yüksek lisans ile doktora programları şu şekildedir:

* Klinik Psikoloji – Yüksek Lisans

* İşletme Yönetimi – Yüksek Lisans

* Klinik Psikoloji – Doktora

* İşletme Yönetimi – Doktora

* Protetik Diş Tedavisi – Doktora

* Ortodonti – Doktora

* Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi – Doktora

* Periodontoloji – Doktora