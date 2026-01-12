Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 28–30 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek “Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği”nin hazırlık çalışmaları sürüyor. Türkiye ev sahipliğindeki etkinlik kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan’dan katılımcılar bir araya gelecek.

Çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeyi, kültürel mirası yaşatmayı ve Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan şenliğin hazırlık süreci kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen uzmanlar eşliğinde 3 gün sürecek öğretmenlere yönelik çocuk oyunları eğitimi seminerlerinin ilki KKTC’de başladı.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, “Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği’nin paydaşı olmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyduklarını dile getirdi.

Çocuk oyunlarının yalnızca eğlence aracı değil, bir milletin değerlerini, toplumsal kurallarını ve hayata bakışını nesilden nesile aktaran kültürel hafıza olduğunun altını çizen İnanıroğlu, “Oyunların isimleri veya kuralları coğrafyaya göre değişebilir ama yardımlaşma, dürüstlük ve aidiyet duygusu hep aynıdır.” dedi.

İnanıroğlu, oyunların çocuk gelişimindeki rolüne dikkati çekerek, “Hazırladığımız bu eğitim programı da sadece geçmişi yad etmek için değil, çocuklarımıza geleceğin becerilerini kazandırmak için tasarlandı. Geleneksel oyunlarımızı sınıflara ve okul bahçelerine taşıyarak öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

3 gün sürecek programla öğretmenlerin teorik anlatımlardan uygulamalı çalışmalara kadar pek çok oyunu deneyimleyeceğini belirten İnanıroğlu, aktif öğrenme yöntemleri ve kültürlerarası deneyim paylaşımı ile bu mirası hem ders içi hem de ders dışı etkinliklerin merkezine koyacaklarını kaydetti.

İnanıroğlu, konuşmasının sonunda bu iş birliğinin Türk Dünyası’ndaki kardeşlik bağlarını, oyunun birleştirici gücüyle daha da güçlendireceğine inanç belirtti.

T.C. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Hakan Düzen ise Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği’nin eğitimin ayrılmaz bir parçası ve en güçlü pedagojik araçlardan biri olduğunu belirtti. Düzen, “Bu kapsamda asırlardır aktarılan çocuk oyunlarını yaşatmayı ve Türk Dünyası ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmeyi ve çocuklarımızın işbirliği, adalet, paylaşma ve dayanışma değerlerini kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Seminerin açılışına Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, T.C. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Hakan Düzen ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Adem Karabıyık ve uzman eğitimciler ile öğretmenler katıldı.