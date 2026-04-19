Ziyaretlere derneğin Asbaşkanı Mehmet Darbaz öncülük ederken, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu de davet edildi.

SİYASİ VE MEDYA TEMASLARI ÖNE ÇIKTI

Heyet, Kuzey Makedonya’da Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ile bir araya geldi. Ayrıca Makedonya Devlet Televizyonu ve Üsküp Radyosu Türkçe programına konuk olan Darbaz, KKTC’nin izolasyonlar altındaki durumunu anlattı.

Darbaz, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin hayati önem taşıdığını vurgularken, Rum tarafının samimiyetsiz ve ırkçı tutumunun son dönemde daha da arttığını ifade etti. Heyet ayrıca “Yeniden Birlik” haber sitesine de kapsamlı bir mülakat verdi.

GARDİYANOĞLU SAHADA: BALKANLAR İLE YENİ KÖPRÜLER

TÜRK-BİR öncülüğünde gerçekleşen bu kritik ziyaretlerde UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da aktif rol aldı. Gardiyanoğlu’nun Makedonya ve Kosova’daki temasları dikkat çekti.

KKTC adına sahaya inen Gardiyanoğlu; siyasi, kültürel ve turizm alanlarında yeni iş birlikleri için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Balkan hattında KKTC’nin görünürlüğünü artırmaya yönelik temaslar, “yeni açılım” olarak yorumlanırken, iki ülke arasında somut projelerin gündeme gelmesi dikkat çekti.

KOSOVA’DA STRATEJİK ZİYARETLER

Kosova temasları kapsamında, Türk nüfusun yoğun yaşadığı Mamula Belediyesi’nin Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ziyaret edilerek KKTC’ye resmi davet iletildi.

Öte yandan Makedonya Turizm Odası Başkanı Arkan Kerim ile yapılan görüşmede, KKTC turizminin canlandırılması ve Balkanlar ile iş birliklerinin artırılması için somut adımlar ele alındı. Görüşmede ayrıca lobi faaliyetlerinin güçlendirilmesi yönünde karşılıklı fikir birliği sağlandı.