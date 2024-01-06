Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan toplantıya Önder Kahveci’nin ev sahipliğinde, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, sendikaların Genel Başkanları, Genel Merkez Yöneticileri, TÜRKAV Genel Başkanı, Türk Mühendisler Derneği Genel Başkanı, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, Türkiye’nin her bir köşesinden gelen teşkilat yöneticiler katılırken , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga toplantıda ülkemizi temsil etti.

Türkiye Kamu-Sen Personel Rejiminin Geleceği toplantısı yapılıyor. Antalya’da gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.