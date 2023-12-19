YYK açıklamasına göre, Ebubekir Şahin’in yeniden RTÜK başkanı olarak seçilmesinin ardından gerçekleşecek olan ziyarette, RTÜK ve YYK Yönetim Kurulları arasında yapılacak toplantı, uzun yıllara dayanan iş birliğini perçinlemek ve yeni dönemin ortak projelerini karara bağlamak açısından “çok büyük önem” arz ediyor.

RTÜK’ün KKTC ziyareti kapsamında, devlet ve hükümet yetkililerine de resmi ziyaretler gerçekleştirilmesi öngörülürken, bu ziyaretlerde RTÜK ve YYK’nın uluslararası arenada yürüttükleri faaliyetler hakkında da bilgi verilmesi hedefleniyor.

RTÜK Heyeti, yarın sabah ülkeye gelecek ve cuma akşamı ayrılacak.

Şehitler Haftası etkinliklerine de katılım sağlanacak

Bu arada YYK açıklamasına göre, RTÜK ziyaretinin gerçekleşeceği tarihlerin Şehitler Haftası’na denk gelmesi nedeniyle RTÜK Başkanı’nın da anma etkinliklerine katılması ve konuk heyetin şehitliklere de ziyaret yapması bekleniyor.

Ziyaret çerçevesinde, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf R. Denktaş ve Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük’ün anıt kabirlerine de ziyaret gerçekleştirilmesi ve konuk heyetin, Denktaş ve Küçük aileleriyle görüşmesi de programlandı.

BRTK’nın 60. Yılı

Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun altmışıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle BRTK’a bir nezaket ziyareti de yapılacak olan çalışma gezisinde, RTÜK Başkanı Şahin, cuma günü BRT organizasyonuyla gerçekleştirilecek “Hakikat Sonrası Çağda Kamu Yayıncılığı Sempozyumu”nda bir sunum yapacak.

Medya Sektörü ile Buluşma

Perşembe günü, saat 17.00’de Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu’nda, YYK tarafından ülkede yayıncılık faaliyeti yapıp da son bir yıl içerisinde lisanslandırılan web tv, internet tv, platformlar ve aboneli yayın hizmet sağlayıcılara lisans takdimi gerçekleştirilek.