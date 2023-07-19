Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pistinin açılışı öncesi KKTC’ye geldi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Sayın Uraloğlu ile açılış öncesi yeni Ercan Havaalanı terminal binasını dolaşıp, son hazırlıkları gözden geçirdik...” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ercan’ın yeni terminal binası ve pistinin açılışının yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.