Ahbab Gazetesi'nden Devrim Demir'in haberine göre, Osmaniye’de cezaevinden firar ettikten sonra gizlice bindiği gemiyle ülkeye kaçak giriş yapan Ferhat Cantekin, Tatlısu’da bir kadını öldüresiye dövdükten sonra yakalandı. Zanlı, polise verdiği ifadede Girne Turizm Limanı’ndan hiçbir işlem yapılmadan ülkeye girdiğini itiraf etti.

TATLISU'DA BİR KADINI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Tatlısu’da yaklaşık üç ay önce tanıştığı R.Ş. isimli kadını darbederek ağır yaralanmasına neden olan Ferhat Cantekin, Tatlısu Polis Karakolu ekiplerinin başarılı takibi sonucu yeniden suç işlemeden tutuklandı.

KADINI GÖRMEK İSTEDİ, POLİSE YAKALANDI

18 Ocak’ta Tatlısu köyünde bir işletmede meydana gelen olayda Cantekin’in, R.Ş.’yi dövmesinin ardından, kadının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı belirtildi. Zanlının, darp ettiği kadını hastanede yeniden görmek istemesi üzerine polis ekiplerinin takibi sonucu hastanede suçüstü yakalandığı öğrenildi.

Tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Tatlısu Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hasan Uzun, zanlının “ciddi darp”, “KKTC’de ikamet izinsiz” ve “kadına şiddet” suçlarından tutuklandığını söyledi. Uzun, Cantekin’in olaydan sonra kaçtığını, hastane çevresinde yürütülen operasyonla yakalandığını ve gözaltına alındıktan sonra “Size her şeyi anlatayım” diyerek itirafta bulunduğunu kaydetti.

Polis, Cantekin’in 17 Haziran 2025 tarihinde Türkiye’nin Osmaniye ilindeki Merkezi Cezaevi’nden firar ettiğini açıkladı.

“Bilişim ve uyuşturucu” suçlarından hükümlü tutuklu olan Cantekin’in, firar sonrası Mersin’e kaçtığı, burada yardım bahanesiyle kalabalığa karışarak gizlice gemiye bindiği belirtildi. Zanlının Mersin Limanı’ndan Girne Turizm Limanı’na geldiği ve hiçbir işlem yaptırmadan ülkeye giriş yaptığı ifade edildi. Türkiye makamlarıyla gerekli yazışmaların başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru Uzun, zanlının serbest kalması halinde suç işlemeye devam edebileceğini vurgulayarak, davaları görüşülünceye kadar üç ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç İzzet Erkanlı’lar, zanlının işlediği suçların ağırlığına dikkat çekerek, davaları görüşülünceye kadar üç ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

