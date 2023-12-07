Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR



Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi.



Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim oldu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla bir değişikliğe gidilmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 36,30 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.