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Öte yandan yolcuların, başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüleceği öğrenildi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

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