"Anavatan Türkiye, her zaman olduğu gibi bu konuda da yanımızda olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bugün, eksik olan ilaçlarımız bizlere teslim edilmiştir. Az önce bir kargo uçağı dolusu hibe ilaç adamıza ulaşmıştır. Bugün içerisinde bir kargo uçağı dolu ilaç daha gelecek ve birinci etap ilaçların tamamına yakını adaya ulaşmış olacak," ifadelerini kullanan Dinçyürek, bu ilaçların hızla ilgili birimlere dağıtılacağını vurguladı.

Dinçyürek, Türkiye’den gelen ilaçlar arasında Onkoloji, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB), MS, Diyaliz, Epilepsi, Diyabet, Solunum Sistemi ilaçları, Yoğun Bakım Enfeksiyon Antibiyotikleri, Oftalmik Solüsyonlar, Kardiyovasküler ilaçlar ve Serumlar gibi geniş bir yelpazede birçok ilacın yer aldığını belirtti.

Bakan Dinçyürek, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederek, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi, KEİ Ofisi ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız," dedi.

Bakan Dinçyürek, ayrıca 2025 yılı bütçesiyle ilgili bilgi vererek, "Cumhuriyet Meclisinde görüşülmekte olan 2025 yılı bütçesi bugün tamamlanacak. Cumhurbaşkanımızın onayının ardından Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bütçenin yürürlüğe girmesinin hemen ardından yaklaşık 1 milyar TL’lik ilaç ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Böylelikle ilaç tedarikinde kesintisiz bir süreç için önemli bir adım daha atmış olacağız," dedi.

Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak bu önemli adımlarla halkın ihtiyaç duyduğu ilaçlara erişimini sağlamayı ve sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmeyi hedeflediklerini kaydetti.