Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirerek, yürütülen iş birliği ile eğitimde çok önemli bir atılımın gerçekleştirileceğine vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Özer’in güçlü bir kadroyla kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, heyetler arası çok verimli bir görüşme süreci geçirdiklerini ifade etti.

Özer’in ziyareti kapsamında bakanlıklar arasında imzalanmış protokolleri gözden geçirdiklerini ve yürütülen iş birliğini daha da artırmaya yönelik adımlar attıklarını dile getiren Çavuşoğlu, görüşmede mevcut eksikliklerin masaya yatırıldığını, Bakan Özer'in eksiklikleri giderme ve KKTC gençliğine katkı yapma noktasında çok önemli bir hassasiyet ortaya koyduğunu söyledi.

“ÖZEL EĞİTİMDE İKİNCİ DÖNEM TAM GÜN EĞİTİME GEÇİYORUZ”

Heyetler arası görüşmelerin ardından alınan kararlara ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Çavuşoğlu, özel eğitim okullarına sağlanacak desteğin önemine işaret ederek, Mahmut Özer ve ekibinin KKTC’de bulunan yedi özel eğitim okuluna çok değerli katkılar koyacağını belirtti.

Bu kapsamda, mevcut okulların tüm eksikliklerinin 16 Şubat’a kadar tamamlanması yönünde karar aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle ikinci dönem, özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilmesi için önemli bir adım attıklarını dile getirerek, “16 Şubat'a kadar bu okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız ve çocuklarımızın tam gün eğitim almaları ve yaşam becerileri kazanmaları adına çok önemli bir imkân yaratmış olacağız." dedi.

“ÖBA KKTC VE ÖDS KKTC EĞİTİME KAZANDIRILIYOR”

Eğitimde dijitalleşmenin sadece öğrenciler için değil aynı zamanda öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri açısından da çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin sahip olduğu deneyimleri ve dijital altyapıyı kendileri ile paylaşmasının memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti.

Bu bağlamda, Öğretmen Bilişim Ağı’nın (ÖBA), ÖBA KKTC ismiyle öğretmenlerin kullanımına sunulacağını belirten Çavuşoğlu, platformun, öğretmenlerin mekandan ve zamandan bağımsız bir şekilde kişisel ve mesleki gelişim eğitimi alma olanağı sağlayacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin bireysel gelişimini sağlama ve yardımcı kaynaklarla ilgili ihtiyaçları karşılama adına geliştirilen Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi’nin (ÖDS) ÖDS KKTC olarak, KKTC’deki öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulacağını da sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu ayrıca dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce KKTC'deki okulların bilişim altyapısının güçlendirilmesiyle ilgili destek sağlanacağını belirterek, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 750 adet akıllı tahtanın gönderileceğini söyledi.

“İŞ BİRLİĞİ, MESLEKİ EĞİTİMDEKİ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAKTIR”

Çavuşoğlu, toplantıda ele alınan bir diğer konunun ise mesleki eğitim alanında yapılacak iş birliği olduğuna dikkat çekti.

Mesleki eğitim anlamında çok ciddi bir açılım ve gelişim içerisinde olduklarını Bakan Özer’e de aktardıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Mesleki eğitim alanında yürüteceğimiz iş birliği, mesleki eğitimdeki gücümüze güç katacaktır. Bu alanda Türkiye’nin sahip olduğu tecrübeler bizler için önemli bir kazanım olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, bu çerçevede gelecek ay iki Bakanlığın ortaklaşa Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenleyeceğini söyledi.

Yürütülen iş birliği kapsamında mesleki eğitim öğretmenlerinin tamamının Türkiye'de misafir edilerek mesleki gelişim eğitimi almalarını sağlayacaklarını ve mesleki derslerle ilgili modüler ders kitaplarının karşılanması adına destek verileceğini kaydeden Çavuşoğlu, yeni yapılacak meslek lisesinin donanımının ve 12 meslek lisesinin laboratuvar ve altyapılarının Türkiye Cumhuriyet Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağına dikkat çekerek, verilen destekten ötürü teşekkür etti.

Görüşmeler sonucunda KKTC’deki okulların Türkiye’deki eşdeğeri olan okullar ile kardeş okul olacağını ve kardeş okul projesiyle her okula bir kütüphane kazandırılacağını söyleyen Çavuşoğlu, KKTC’deki tüm öğretmenlerin Türkiye’deki öğretmenevlerinden, Türkiye’deki öğretmenler gibi yararlanması adına karar aldıklarını belirtti.

Samimi bir ortamda yapılan toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, açıklamasının sonunda "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olduğunu bizlere hissettirmiştir. Biz bu toplantıyla birlikte eminim ki eğitimde çok daha büyük hız alacağız. Her bir öğrencimizi daha iyi yetiştireceğiz ve onların eksiklikleri çözülmüş olacak. Birlikte eğitimimizle, geleceğimizde daha güçlü olacağız diye düşünüyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e ve ekibine bizlere yaptığı katkılarda dolayı çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.