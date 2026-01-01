Elazığ

Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

Erzincan

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava koşulları, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde eğitim ve öğretimin 2 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Hamza Aydoğdu ise sosyal medya hesabında, alınan karara ilişkin, "Sevgili öğrencilerimiz, sınav haftasında olduğunuzu biliyoruz. Zihinler dolu, defterler açık, beklentiler yüksek. Bu kısa ara, biraz nefeslenmek, düşünceyi toparlamak ve yazılılarınıza daha dingin bir zihinle dönmek için küçük ama çok kıymetli bir imkan olabilir. Yeni bir yıl umutla aralanıyor. Dilerim 2026, çalıştıkça yol aldığınızı, emek verdikçe başardığınızı gördüğünüz bir yıl olur. Siz öğrenmeye, düşünmeye, kendinizi inşa etmeye devam edin, biz her adımda yanınızdayız." mesajını paylaştı.

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde (KİÜ) de eğitime yarın ara verildi.

KSÜ'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar, don ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtilerek, tedbir amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü merkez ve bağlı ilçelerde eğitim-öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu tarihte yapılması planlanan sınavların ileri bir tarihe ertelendiği, üniversitedeki iş ve işlemlerin ise yeterli idari personelle sürdürüleceği kaydedildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden yapılan açıklamada ise yaşanan olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelebilecek buzlanma dolayısıyla üniversitemizde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca yöneticilik görevi bulunan personel hariç olmak üzere hamile ve engelli personel, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile anasınıfı ve kreş çağında çocuğu bulunan personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

Adıyaman

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0–6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre, iki gündür aralıksız devam eden kar yağışının aşırı don ve buzlanmaya neden olacağını belirtti.

Olumsuz durumları önlemek amacıyla çalışma yapıldığını aktaran Usta, bu kapsamda yarın il merkezi ile tüm ilçelerdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

Usta, kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Usta, paylaşımında, "Sevgili çocuklar, maalesef yarın da sizlere okul yok. Kar tatili. 3 gün boyunca iyi dinlenin. Kitap okuyun. Kartopu oynayıp kızak kayın. Kardan adam yapın. Pazartesi zinde bir şekilde okullarınıza dönün. Kar böyle devam ederse gelecek hafta sonu da Hesarek Kayak Merkezimizi açacağız. Sizleri seviyoruz. Yeni yıl sizlere başarı ve mutluluk getirsin." ifadelerine yer verdi.

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.

Bursa

Bursa'da kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle il genelinde örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu personeli ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

Hakkari

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda devam eden kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltması, gece saat 00.00'dan Cuma sabahı 06.00'ya kadar yoğun şekilde etkili olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, özellikle yüksek kesimlerve riskli yol güzergahlarında çığ tehlikesinin olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından risk oluşturabileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Gaziantep

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullarda ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Adana'nın Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm örgün, yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil) eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Amasya

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kars

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar yılın ilk güzel haberi sizler için, bereketli kar yağışı nedeniyle yarın okulları tatil ediyoruz, karın tadının çıkarın dikkatli olun, üşütmeyin. Kitap okumayı da unutmayın, iyi tatiller." ifadelerini kullandı.

Kafkas Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve engelli personele yarın idari izin verilirken, öğrenciler ise eğitime çevrimiçi katılacak.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

Muş

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının yarın da devam edeceği belirtildi.

Yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağınının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

Muş Alparslan Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Çorum

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kaydedildi.

Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Yozgat

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma ve sis riski bulunduğu ifade edildi.

Meteorolojik verilere göre ilde aralıklı kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hissedilen hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde, 2 Ocak Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."

Zonguldak

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ile yarın sabahtan itibaren oluşacak don tehlikesine karşı 2 Ocak Cuma günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

"Alınan tedbire uyulması büyük önem taşımaktadır"

Don tehlikesine karşı da motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın 12.00'ye kadar kent genelinde yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "İlimizde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve sabah saatlerinde oluşacak don tehlikelerine karşı motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 Ocak 2026 Perşembe günü ile 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 12.00’ye kadar ilimiz genelinde yasaklanmıştır. Sürücülerin can güvenliğini korumak ve olası kazaları önlemek amacıyla alınan tedbire uyulması büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ağrı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

Oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Sivas

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi ve sıcaklık değerlerinin düşmesine bağlı olarak kuvvetli buzlanma riskinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta ulaşım olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Batman

Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte devam eden olumsuz hava koşulları, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi.

Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Batman'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

Tokat

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildi.

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın hissedilen hava sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesinin ve kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği; ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda 2 Ocak Cuma günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Siirt

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde resmi ve özel eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, 0-6 yaş arası çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile engelli, malul ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verilmişti.

Diyarbakır

Diyarbakır'da, buzlanma ve don sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda aksamaların dikkate alındığı aktarılan paylaşımda, "2 Ocak Cuma günü il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokulda devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Dicle Üniversitesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın için de ara verildi.

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretim yapılmayacağı bildirildi.

Yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca yeniden planlanacağı, engelli ve hamile personelin de 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Diyarbakır'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Dicle Üniversitesinde eğitime 3 gün ara verilmişti.

Sinop

Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Buzlanma riskine karşı önleyici tedbir olarak eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda önleyici tedbir olarak kent merkezi, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçesinde ise taşımalı eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir."

Tunceli

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Ocak Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ardahan

Ardahan'da etkisini artıran kar ve tipi dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Vali Hayrettin Çiçek de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Sevgili öğrenciler, hava koşulları sebebiyle yarın cuma günü bir gün süreyle okulları tatil ediyoruz. Ekran süreniz kısa, kitap okuma süreniz uzun olsun. İyi tatiller." mesajını paylaştı.

Karabük

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don ve buzlanma ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, NSosyal hesabındaki paylaşımında, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği dikkate alınarak merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini bildirdi.

Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak üniversitede pazartesi, salı ve dün öğretime ara verilmişti.

Osmaniye

Osmaniye'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitim yapılmayacak.

Dün başlayan kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açması ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Kadirli, Sumbas, Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın için ara verildi.

Ordu

Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Eğitime ara verilen ilçelerde görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Niğde

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Aşırı don ve gizli buzlanma görüleceği, bunun da genel hayatı olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara sebep olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Erzurum

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum'da etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü, il genelinde ve tüm ilçelerdeki resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Aynı tarihte, hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili öğrencilerimiz, bu kısa tatili kitap okuyarak, sınavlara hazırlanarak, konu tekrarı yaparak ve öğretmenlerinizin verdiği ödevleri gözden geçirerek verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Kış sporlarıyla ilgilenen öğrencilerimizin ise kayak ve benzeri faaliyetleri güvenlik tedbirlerine uyarak, ailelerinin bilgisi dahilinde ve uygun ekipmanla yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz."

Öte yandan vatandaşlar, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Mardin

Mardin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı başta ulaşım olmak üzere vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, buzlanma ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiği, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

Kayseri

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kent genelinde yoğun buzlanma ve don riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Van

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniye kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verildi.

Ayrıca engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak.

Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma riskinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak Cuma günü il genelindeki tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre bu gece gerçekleşmesi beklenen minimum sıcaklıkların il merkezinde sıfırın altında 13, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde sıfırın altında 15 derece olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yayaların ulaşımında riskli durumlara neden olabileceğinden dolayı il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşulları beklendiği belirtildi.

Tedbirler kapsamında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kilis

Kilis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşulları beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır. Kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personelin 2 Ocak Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Rize

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, yarın il genelinde tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Ordu

Ordu genelindeki tüm okullarda da yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Trabzon

Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Samsun

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre il genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında buzlanma, don, sis ve pus meydana geleceği, buna bağlı olarak ulaşımda aksama yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 2 Ocak Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Sakarya

Sakarya il genelinde taşımalı eğitime ve Hendek ile Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü Hendek ile Kaynarca ilçelerinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Üniversitelerin bu kapsama girmediğinin belirtildiği açıklamada, kent genelinde taşımalı eğitimdeki öğrenciler için de yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Bayburt

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın il merkezi ve tüm ilçelerde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Kent genelinde hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun'un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinin tamamında, merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Tirebolu, Piraziz ve Keşap ilçelerine bağlı belde ve köylerde de yarın eğitime ara verildi.

Kastamonu

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 15 ilçede eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü il merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda, İnebolu, Şenpazar, Küre, Abana, Çatalzeytin, Cide, Seydiler, Ağlı, Azdavay, Pınarbaşı, Doğanyurt, Daday, Bozkurt ve Araç ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Devrekani'de ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırşehir

Kırşehir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde yarın hava sıcaklıklarının eksi 16 dereceye kadar düşeceği, buna bağlı olarak yoğun buzlanma ve donun etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla, 2 Ocak Cuma günü yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları da dahil olmak üzere tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında Valilik kararıyla 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu, kreş ve ilkokul çağında çocuğu olan kadın personelimiz de (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır."

Nevşehir

Nevşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre yarın sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düşmesi, don ve buzlanma olması beklendiğinden muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime yarın için ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojik veriler doğrultusunda, ulaşımda aksamalar gibi hususlar, oluşması muhtemel riskler kapsamında değerlendirildiğinden, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında 2 Ocak Cuma eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günde, kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Kütahya

Kütahya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece Kütahya genelinde hava sıcaklıklarının son 4 yılın en düşük seviyesinde olacağı belirtildi.

İl merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye, yüksek kesimlerdeki ilçe, belde ve köylerde ise sıfırın altında 15 derece seviyelerine kadar düşeceği bildirilen açıklamada, "Gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yaya ulaşımında risk oluşturabileceği öngörülmektedir. Bu sebeple, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Çankırı

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçenin tamamında, 1 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle Çerkeş ve Bayramören ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelliler ile çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Korgun ilçesinde de taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Konya

Konya'nın 17 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Halkapınar, Doğanhisar, Seydişehir, Hadim, Taşkent, Cihanbeyli, Ereğli, Derbent, Bozkır, Akşehir, Ilgın, Emirgazi, Güneysınır ve Derebucak ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.