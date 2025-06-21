DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans ve yüksek lisans mezunu olan Ahmet Bilgen ile DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Koray G. Bahar, Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren en etkili isimler arasında gösterildi.

Türkiye’nin ilk sertifikalı melek yatırımcılarından olan Ahmet Bilgen, teknoloji odaklı girişimleri ve yatırım alanındaki liderliğiyle tanınıyor. Trendbox, FigoPara ve Caretta Robotics gibi yeni nesil teknoloji şirketlerinin kurucusu olan Bilgen, kurucusu olduğu yenilikçi projelerle dijital ekonomi alanında önemli katkılar sunarak Türkiye'de girişimcilik alanının gelişimine öncülük ediyor.

Figopara’nın kurucu ortağı ve CEO’su olan Koray Gültekin Bahar ise, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurul Başkan Yardımcılığı, TOBB Türkiye Finansal Teknolojiler Meclis Başkanlığı, Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok sektör çatı kuruluşunda görev yapmanın yanı sıra, dijital finans ve yazılım sektörlerinde üst düzey yöneticilik deneyimine sahip bir isim. Bahar, özellikle finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm konularındaki başarılı projeleri ve girişimleri ile sektörün öncülerinden biri olarak öne çıkıyor.

DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, mezunların bu prestijli listede yer almasının üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğu aktarılarak, “Mezunlarımızın dijital liderlik alanında Türkiye’ye yön vermesi, üniversitemizin bilimsel ve teknolojik alandaki eğitim kalitesinin bir göstergesidir. Üniversitemizi başarıyla temsil eden mezunlarımızı içtenlikle kutluyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Fast Company Türkiye-Türkiye’nin En Etkili 100 Dijital Lideri

Fast Company Türkiye dergisi tarafından her yıl yayımlanan “Türkiye’nin En Etkili 100 Dijital Lideri” listesi, dijital dönüşüme yön veren üst düzey yöneticileri bir araya getiriyor. Teknoloji, finans, e-ticaret ve yazılım gibi çeşitli sektörlerden liderlerin yer aldığı liste, uzman jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle oluşturuluyor. Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna katkı sunan isimleri onurlandıran bu prestijli liste, alanında fark yaratan liderleri görünür kılmayı hedefliyor.