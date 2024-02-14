Polisin açıklaması şöyle:

"13.02.2024 tarihinde, saat 20:50 sıralarında, Tuzla - Mutluyaka Anayolu üzerinde, Mutluyaka istikametine doğru, yönetimindeki EJ 124 plakalı aracı ile seyreden Süleyman SÜLÜK (E-39), dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun solunda Mutluyaka istikametine doğru yürümekte olan Muhammad Umar FAROOQ (E-27) ve Sanawar SHABAZ (E-25)'a çarpmıştır. Kaza sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen her iki yaya, yapılan tedavilerine müteakip Sanawar SHABAZ acil serviste müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Muhammad Umar FAROOQ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. EJ 124 plakalı sürücü suçüstü Süleyman SÜLÜK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."