Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak, Türkiye Basketbol A Milli Takım Aday kadrosunda yer almayı başaran Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi'yi tebrik etti.

Başbakan Üstel'in mesajı şöyle:

"Türkiye'nin FIBA EuroBasket 2025 elemelerinde oynayacağı İtalya ve İzlanda karşılaşması öncesi Türkiye Basketbol A Milli Takım Aday kadrosunda yer almayı başaran, Kıbrıs Türk gençliğini Türkiye'de başarıyla temsil ederek tüm ülkenin gurur kaynağı olan değerli sporcumuz Erten Gazi'yi şahsım ve halkım adına tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Erten Gazi Türkiye Basketbol A Milli Takım Aday kadrosuna seçilerek, Kıbrıs Türk gencinin hedeflediği her platformda boy gösterebileceğini kanıtlamıştır.

Kıbrıs Türk gençliği ambargolara asla boyun eğmemektedir...

Ülkemiz gençliğine böyle güzel bir örnek olduğun için teşekkürler ERTEN GAZİ"