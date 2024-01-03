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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 1 Ekim 2024 tarihinden önce Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayını tamamlaması gerektiğini kaydetti.



Gündem Kıbrıs’ta Ulusal Birlik Partisi kurultayıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları kaydetti:



“Kurultayda herkesin aday olabilmesi lazım. Bunun kararını üyeler verecek ama Başbakanın “şu anda yapılacak olan işler vardır bunları aksatmayalım sonra sürece başlayalım” değerlendirmesi vardır. Ancak şu bir gerçek bugün kurultay dediğinizde köklü bir partide sadece genel başkan yarışı değildir. Köy örgütlerinde dahi o üyeler örgüt başkanı yönetim kurulu seçer. Tüm ada genelinde olur zamana ihtiyaç var zamanlama ve programlama doğru şekilde yapılmalıdır. Genel Başkan kurultayından önce bunlar için düğmeye basılması lazım. Plan ve program yapılmalı. Ünal Üstel bu durumu en iyi bilen kişilerden biridir. Bu süreçlerden geçti. Sayın Başbakan eminim ki çok gecikmeden parti ile istişare ederek bu plan ve programı yapıp süreci başlatacaktır. Kurultay Nisan’a yetişmez. Bu iş en az 3 ay ister. Tüm toplantılar yapılır köylerden başlar dediğim gibi. Uzun bir süre ister bu. Sayın Genel Başkan en erken zamanda düğmeye basmalı. Temmuz ve Ağustos’da bu iş olamayacağına göre Haziran’a yetişirse Haziran’da, yetişmezse Eylül’de. Benim temennim 1 Ekim 2024’te meclis açılmadan önce bu sürecin tamamlanması. Ekim ayında bu iş tamamlanmazsa büyük sıkıntı olur. Parti seçime giremez.