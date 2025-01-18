Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesi içerisinde dün saat 16.30 sıralarında Faruk Yüzer (E-43), 83 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TLN 472 plakalı tır araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Karaca Kuruyemiş önlerine geldiğinde, batı istikametine doğru dikkatsizce dönüş yapması sonucu, o esnada yolun sağ tarafında park halinde bulunan Halen Çağlar Özerman (K-39) sorumluluğundaki ZB 411 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. TLN 472 plakalı tır sürücüsü Faruk Yüzer aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bugün saat 00.30 sıralarında Elif Şendur (K-23), 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PB 392 plaklı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Cyprus Sporting bet önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan çevre tellerine çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Elif Şendur ve araçtaki yolcu Eylül Şahin (K-21), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Çöp arabasına çarpan alkollü sürücüye yasal işlem!

Girne’de Cumhuriyet Sokak üzerinde bugün saat 03.00 sıralarında Ali Sağnak (E-42), 139 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JH 044 plakalı solan araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda çöp almak için duran İbrahim Arıcı (E-44) yönetimindeki Girne Belediyesi’ne ait LD 914 plakalı çöp kamyonunun arka kısmında bulunan 2 adet çöp bidonu ile kamyonun arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan LD 914 plakalı çöp kamyonunun arkasında bulunan Mustafa Tosun (E-45), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. JH 044 plakalı araç sürücüsü Ali Sağnak aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.