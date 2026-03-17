Bakanlık, Kıbrıs adasının güneyi ve doğu açıklarını kapsayan geniş bir deniz sahası için Rum tarafınca A0345/26 numaralı NOTAM yayımlandığını ve bu kapsamda bölgede muhtemel askeri faaliyetler gerçekleştirileceğinin duyurulduğunu belirtti. Söz konusu NOTAM’da, yer seviyesinden 5 bin 486 metreye kadar olan hava sahasında uçuş yapacak hava araçlarına dikkatli olmaları ve hava trafik kontrol birimleriyle temas halinde bulunmaları yönünde uyarılar yapıldığı ifade edildi.

Ancak açıklamada, KKTC tarafından yayımlanan NO100/26 numaralı NOTAM ile bu ilanının değerlendirildiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi hava sahasında hava trafik ve havacılık bilgi hizmetlerini sağlama konusunda tek yetkili otorite olduğunun altı çizildi.

Bakanlık, Rum tarafının yayımladığı NOTAM’ın bu nedenle hükümsüz olduğunu belirterek, bölgede faaliyet gösteren tüm hava araçlarının uçuş emniyetini en üst seviyede gözetmeleri gerektiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, pilot ve ilgili birimlere yayımlanan havacılık bilgilerini dikkatle takip etmeleri ve hava trafik birimleriyle koordinasyon içinde hareket etmeleri çağrısı yapıldı.