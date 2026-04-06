Kümes Yangını Maddi Hasara Yol Açtı

Mehmetçik’te bir ikametgahın bahçesinde bulunan kümes içerisinde, yanar vaziyetteki lambanın kartonlara temas etmesi sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde kümes tamamen yanarken, bahçede bulunan 10 adet saç ve 2 tonluk plastik su deposu zarar gördü. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Girne’de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 44 ADB 865 plakalı araçta, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aracın motor bölümünde hasar oluştuğu bildirildi.

Geçitkale-Sütlüce Yolunda İkinci Araç Yangını

Bir diğer araç yangını ise Geçitkale-Sütlüce Anayolu üzerinde yaşandı. GV 650 plakalı aracın motor bölümünde, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu aracın ön kısmı, motor bölümü ve iç kısmı zarar gördü.

Her iki araç yangınıyla ilgili de polis soruşturması devam etmektedir.