Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından toplam 296 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 22 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü ise tutuklandı.
Denetimlerde rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle oldu:
149 sürücü yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak,
12 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
4 sürücü sigortasız araç kullanmak,
6 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
12 sürücü muayenesiz araç kullanmak,
16 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
8 sürücü kamu taşımacılığı işletme izni olmadan yolcu taşımak,
1 sürücü tehlikeli yük taşımak,
3 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
11 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,
1 sürücü aracın ışık kurallarını ihlal etmek,
7 sürücü 5.000 kilogram ve üzerindeki kamyonların trafiğe çıkış saatlerine uymamak,
1 sürücü kayıtsız araç kullanmak,
64 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Polis, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.