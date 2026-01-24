Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından toplam 296 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 22 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü ise tutuklandı.

Denetimlerde rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle oldu:

149 sürücü yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak,

12 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,

4 sürücü sigortasız araç kullanmak,

6 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

12 sürücü muayenesiz araç kullanmak,

16 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

8 sürücü kamu taşımacılığı işletme izni olmadan yolcu taşımak,

1 sürücü tehlikeli yük taşımak,

3 sürücü trafik ışıklarına uymamak,

11 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,

1 sürücü aracın ışık kurallarını ihlal etmek,

7 sürücü 5.000 kilogram ve üzerindeki kamyonların trafiğe çıkış saatlerine uymamak,

1 sürücü kayıtsız araç kullanmak,

64 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.