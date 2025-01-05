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Rapor Edilen Trafik Suçları İse; 145’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 51’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 90’ı diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 357 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 28 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

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