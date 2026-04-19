Lefkoşa’da yapılan denetimlerde kumarhaneler ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda yaklaşık 4 gram kokain, 1 gram MDMA ve 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak söz konusu kişi tutuklandı. Ayrıca kumarhanelere girmesi yasak olan 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa

Trafik ekiplerinin Lefkoşa’daki kontrollerinde toplam 959 araç sürücüsü denetlendi. Bunların 37’si süratli araç kullanmak, 2’si alkollü araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmamak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 106’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 288 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 22 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, marketler, bahis evleri ve restoranlar kontrol edildi. Ülkede herhangi bir ikametgahı ve geliri olmadığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise kumarhaneye girmesi yasak olan 7 kişi tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa’daki trafik denetimlerinde 1.213 sürücü kontrol edildi. 185 sürücü süratli araç kullanmak, 3 sürücü alkollü araç kullanmak, 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 2 sürücü cep telefonu kullanmak, 8 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 29 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 57 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3 sürücü izinsiz kamu taşıma yapmak, 1 sürücü ışık kurallarına uymamak, 3 sürücü trafik ışıklarına uymamak, 1 sürücü yıpranmış lastikle araç kullanmak, 3 sürücü dikkatsiz sürüş yapmak ve 53 sürücü diğer suçlardan olmak üzere toplam 312 sürücü 349 trafik suçundan rapor edildi. 2 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.

Girne

Girne’de yapılan denetimlerde eğlence mekanları ve kumarhaneler kontrol edildi. İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 2 kişi ile aracında kanunsuz kama taşıyan bir kişi tutuklandı. Kumarhanelerde yasaklı 31 kişi tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı.

Girne’de trafik ekipleri tarafından 2.439 sürücü kontrol edildi. 69 sürücü süratli araç kullanmak, 12 sürücü alkollü araç kullanmak, 9 sürücü sigortasız araç kullanmak, 1 sürücü ehliyetsiz araç kullanmak, 23 sürücü emniyet kemeri takmamak ve 158 sürücü diğer suçlardan olmak üzere toplam 237 sürücü 272 trafik suçundan rapor edildi. 22 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.

Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, bahis evleri, kahvehaneler ve işçi lojmanları kontrol edildi. Ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı.

Güzelyurt’taki trafik denetimlerinde 602 sürücü kontrol edildi. 7 sürücü süratli araç kullanmak, 10 sürücü emniyet kemeri takmamak, 5 sürücü ışık kurallarına uymamak ve 61 sürücü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 83 sürücü rapor edilerek haklarında işlem başlatıldı. 2 araç trafikten men edildi.

İskele

İskele’de yapılan denetimlerde eğlence mekanları ve işçi lojmanları kontrol edildi. Bir sürücünün üzerinde, aracında ve ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigaralar, yaklaşık 13,20 gram hintkeneviri ve bir öğütücü bulunarak söz konusu kişi tutuklandı. Kumarhanelerde yasaklı 17 kişi tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

İskele’de trafik ekipleri tarafından 1.105 sürücü kontrol edildi. 125 sürücü süratli araç kullanmak, 1 sürücü alkollü araç kullanmak, 6 sürücü sigortasız araç kullanmak, 6 sürücü cep telefonu kullanmak, 8 sürücü emniyet kemeri takmamak, 7 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 22 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 46 sürücü diğer suçlardan olmak üzere toplam 221 sürücü rapor edildi. 29 araç trafikten men edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.