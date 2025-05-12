Haber: Bahar SANCAR

Yenikent Muhtarı Melek Arabacığlu:

Yenikent Muhtarı Melek Arabacığlu, ülkede artan adli olaylardan dolayı vatandaşların çok ciddi kaygılarını olduğunu ve tedirginlik yaşadığını ifade ederek, “Yenikent gibi bir bölgede hırsızlıklar aldı başını gitti. Adli olayların önlenmesi sadece sivil hizmet görevlisiyle olacak iş değil. Dünyanın istediği yerinden gelip kimlikle giriş yapabiliyorlar ülkeye. Kimlikle girişler durdurulmalı ve daha sıkı denetim olması gerekir. Aksi takdirde asayiş sağlanamaz. Burası bir ada ülkesi ama uyuşturucu, kumar, kara para ve tetikçi ithal ediyoruz. Bu ülkeye insanlar elini kolunu sallaya sallaya tır dorsesi içinde gelebiliyor. Ne amaçla geldiği belli olmayan insanların ülkeye alınmaması lazım” dedi. Konuşmasının devamında Arabacıoğlu, “Çok kolay bir şekilde ülkeye gelip, çok kolay bir şekilde insan öldürebiliyorlar. Biz yeterli güvenliği sağlayacak polis sayısına sahip değiliz. 1983’te bu devlet kurulduğunda polis sayısı 3100’dü. Şuanda ise polis, itfaiye ve gardiyanlar dahil personel sayısı 2000 küsürdür. Polis alımı doğru dürüst yapılmıyor ve personel eksikliği var” ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı hakkında da konuşan Arabacıoğlu, “Uyuşturucu türleri çok arttı. Ülkemize dışardan geliyor bunlar. Daha sıkı denetim ve kontrol olmadığı sürece bunun önüne geçilemez. Çocukların buna ulaşmasının engellenmesi gerekiyor” dedi.

Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu:

Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu, ülke nüfusunun çok fazla arttığına dikkat çekerek, “Nereye gidiyoruz belli değil. Ülkeye giriş çıkışlara çok ciddi denetimler getirilmeli. Her isteyen elini kolunu sallayarak girememeli. Geç bile kalındı. Kimlikle ülkeye girişlerin de yasaklanması gerekiyor. Gelecek olan kişinin geleceği ülkeden temiz kağıdı almalı gerektiğini düşünüyorum. Suç geçmişi var mı, ülkeye geliş amacı nedir, cebinde parası var mı, nerede kalacak? Gerekirse bir kefil göstererek buraya giriş yapmalı. Diğer yandan vatandaşlıkların da zorlaştırılması lazım. Herkese vatandaşlık verilmemeli. Sınır getirilmeli. İnce eleyip sık dokunmalıdır” dedi.

Küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımında ise ailelere büyük görevler düştüğünü söyleyen Davutoğlu, “Çocuklarımızı ancak eğitim ile koruyabiliriz. Aile içinde eğitimlerle bu sağlanabilir. Bölge muhtarı olarak ailelerde inanılmaz bir rahatlık olduğunu gözlemliyorum. Toplum değişti, aile yapısı değişti. Çocuğu okula gönderince iş çözülmüyor. Çevresi kim, kimelrle arkadaşlık yapıyor bunları ailelerin sorgulaması gerekir. Cebine harçlık koymakla ne yazık ki anne baba olunmuyor. Uyuşturucu konusunda çocukları bilinçlendirmek için aile içi eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ailelerin çocuklarına verdiği eğitimin ve ilginin yetersiz olduğunu gözlemliyorum. Ancak bu böyle olmaz” ifadelerini kullandı.

Küçük Kaymaklı Muhtarı Ayşen Sütçüoğlu Serhat:

Küçük Kaymaklı Muhtarı Ayşen Sütçüoğlu Serhat, yaşanan adli olayların engellenebilmesi ve azaltılması için ülkeye giriş çıkışlarda çok ciddi denetimler gerektiğini söyleyerek, “Kimlikle girişler kısmen engellenebilir. Ülkeye gelen kişilerin ne amaçla geldiği, parası var mı, nereye geldiği, ne amaçla geldiği sorgulanmalı. Cebinde parası yoksa neden geliyor? Parası olmayan bu ülkede tatile bile gelemez. Ya hırsızlık ya cinayete geliyor maalesef. O nedenle sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ülkede küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı hakkında da görüş bildiren Sütçüoğlu, “Bana göre her şey bağlantılı. Uyuşturucu yasak ama okul önlerinde bile satılır hale geldi. Nasıl geliyor bu ülkeye bunların denetimi yapılmalı. Biz çocuklarımızın geleceği için kaygı duyuyoruz. Kendimiz zor geçiniyoruz onlara nasıl bir gelecek kuracağız? Bizden başka kimse çocuklarımızın zehirlenmesini umursamıyor. Daha sıkı denetim ve kontrol şart” diye konuştu.

Marmara Muhtarı Ahmet Yürüker:

Marmara Muhtarı Ahmet Yürüker, ülkede artan adli olaylara karşı polis denetimlerinin artırılması gerektiğine vurgu yaparak, ülkeye giriş çıkışların daha kontrollü olması gerektiğini söyledi. “Gümrük kapılarında denetim arıtılmalıdır ve daha kontrollü olması lazım. Polis denetimleri de artırılmalı. Biz başka ülkelere gittiğimizde detaylı gümrükte araştırılıyoruz. Bu adamlar nasıl silah getirilebiliyor anlamıyorum” dedi.

Küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımında ise ailelere büyük görev düştüğünü kaydeden Yürüker, “Okulda öğretmen 30 kişinin hangisine bakacak? Bu noktada esas sorumluluk ailelere düşmektedir. Aile içerisinde çocuklar bilinçlendirilmeli ve eğitilmeli diye düşünüyorum. Diğer yandan da polis ve zabıta ekipleri de denetimleri ve kontrolleri artırmalıdır” ifadelerini kullandı.

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nutku Karsu:

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nutku Karsu, ülkede artan adli olaylarla ilgili olarak denetimlerin önemine vurgu yaptı. Karsu, “Ülkeye giriş çıkışların daha denetimli olması lazım. İngiltere’ye giderken sıkı bir denetim var, kimsin, nesin, nereye geldin, kimin yanında kalacaksın, ne kadar kalacaksın, paran var mı diye soruluyor. Burada da aynısı olması lazım. Her köşe başına devlet polis koyamaz” dedi.

Ülkede artan uyuşturucu vakaları hakkında da konuşan Karsu, “Uyuşturucu trafiği denetlenmeli ama önce ülkeye giriş çıkışları kontrol altına almanız gerekir. Bunu kontrol altına aldığınızda onu da kontrol altına alırsınız. Birbiri ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu:

Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu, ülkede artan adli olaylarla ilgili olarak, “Ne ektiysek bunu biçtik. Bunların olacağı ve ayak sesleri belliydi. Bunlar daha iyi günler. Gelecekte daha kötü olacak. Kıbrıs’ta 1950’den bugüne kadar bu ülke için şehit olan herkesten özür diliyorum. Çünkü olnar bugünler için şehit olmadı. Üzülüyorum yaşananlara... Biz bunları hak etmedik toplum olarak. Kimlikle girişlerin kalkması gerekmektedir. Bir mahalleden bir mahalleye mi geçiriyorsunuz? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Kıbrıs bunu kaldırmaz. Ciddi anlamda gümrüklerde güvenlik tedbiri alınmalı. Kapılarda ciddi bir tedbir olsaydı bu işler azalırdı” dedi.

Ülkede artan ve küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Eminoğlu, “Eğitim önce ailede başlar. Surlariçi’nde yaşayan aileler ne yazık ki bu bilgiye sahip değil ve çocukları ile ilgilenmiyorlar. Çocuklar sokakta büyüyor. Aileler çocuklarına gereken özeni göstermiyor ve bu çocuklar sokakta istediklerini yapıyorlar. 11-12 yaşlarındaki çocukların nargile içtiğini görüyoruz. Bu bölgede ciddi sorunlar var. Sınıra yakın bir park olan Kafesli Mahallesi Çocuk Parkı’nda Güney’den Kuzey’e kaçak uyuşturucu yaşanıyor. Maalesef bunu da herkes biliyor. Polis birçok kez baskın yaptı, yakaladı ama ne yazık ki önlenemiyor. Yıllardır burada mücadele veriyoruz. Ancak bu sorun hala daha devam ediyor” dedi.