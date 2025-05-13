Haber: Bahar Sancar

Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören:

Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören, ülkeye giriş kapılarında güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Özellikle öncelikle giriş kapılarında güvenlik tedbirleri artırılmalı. X-ray cihazlarının yenilemesi ve köpek kontrolleri artırılması gerektiğini düşünüyorum. İçişleri bakanlığının da adaya girişlerde denetimi artırması lazım. Elini kolunu sallayanın ülkeye gelememesi lazım... Kimlikle girişlerde ben bir sıkıntı görmüyorum ama 3. Dünya ülkelerinden gelen kişilerde denetim ve sorgulamanın artırılması gerekiyor. Neden adaya geldi, nerede kalacak, ne kadar süre kalacak, cebinde parası var mı, kimin güvencesinde ülkeye geldi gibi sorular sorulmalı ve bunların araştırılması gerektiği kanaatindeyim. Diğer yandan turist vizelerinde de süre kısaltılmalı. 90 gün çok uzundur. Eğer bir kişi adaya gelişte 90 gün kalacaksa para ve kalacak yer göstermeli. Turistlerde ise kalacak otel bilgisi, para, konaklamaya dair tüm detaylar gelen kişilerden ve otellerden istenmelidir. Önceden Turizm Bakanlığı gelen kişilerin otelde kalıp kalmadığını ancak daha sonra otellere verilen teşvik kalktı denetlemeler de artık yapılmıyor. Sağlık amaçlı ülkeye gelenlerden de gerekli raporlar istenmelidir. Bir yakının yanında kalacaksa gerekli doktor raporları sunulmalı ve ancak bu şartlarda uzun süreli vize verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Ülkede artan ve küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ören, “Çocuklarımızı uyuşturucu, sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyorsak sosyal sorumluluk projelerinin artırılması gerekmektedir” dedi.

Girne Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın:

Girne Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın, ülkede artan adli olayların önüne geçilmesinin aslında çok da zor olmadığını söyleyerek, “Çözüm çok da zor değil yabancı uyrukluların ülkeye gelişinde kontrolün sağlanması lazım ve sayının da azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkede inanılmaz kara para aklanıyor ve bu insanlar bu işte kullanılıyor. Ülkeye girişlerden denetim artırtılması da gerekmektedir. Ülkeye gelenler daha kontrollü alınmalı, girişlerde denetim ve sorgulamanın da sıkı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Gerekirse gelen kişinin adli sicili istenmeli ve ona göre ülkeye alınmalıdır. Sorgusuz sualsiz insanların ülkeye alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Diğer yandan ülkeye kimlikle girişlerin de kaldırılması gerekmektedir. Vize verilerken sorgu ve denetim uygulaması daha fazladır. Özellikle 3. Dünya ülkelerinden gelen kişilerle ilgili halkta daha fazla tedirginlik olduğunu gözlemliyoruz. Devletin bu noktada gerekeni yapması lazım…” diye konuştu.

Girne Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel:

Girne Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel, ülkede artan adli olaylarla ilgili cezaların artması gerektiğini söyleyerek, “Bu suçları işleyen insanlar cezaları bilerek işliyor. Cezaların daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan ülkeye girişlerde denetimlerin ve sorgulamanın artırılması gerekir. Kimsenin ülkeye girişini engelleyemezsiniz çünkü dünyada herkes hürdür. Ancak etkin denetimlerle sıkı kontroller yapılması gerekir” diye konuştu.

Küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı ile de ilgili olarak ülkede yaşayan herkese sorumluluk düştüğünü kaydeden Bedel, “En büyük sorumluluk öğretmenlerdedir. Okullarda denetim ve kontrol artırılmalı, çocuklar etkin bir şekilde bilinçlendirilmelidir. Çocukların okuldaki hal ve hareketlerinin takibini de öğretmenler yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Girne Karakum Muhtarı Ahmet Ağaoğlu:

Girne Karakum Muhtarı Ahmet Ağaoğlu, adli olaylarda yaşanan artış ve suçların önlenmesinde polis sayısının yeterli olmadığını ifade ederek, “Polis sayısı artırılmalıdır ve polis daha çok denetim yapmalıdır. Bu ülkede tüm kurumlarda ve her konuda bizim en büyük sorunumuz denetimsizliktir. Ülkeye kimlikle girişlerin de yasaklanması gerekmektedir. Ben bugün İngiltere’ye gittiğimde kapıdaki polis 100 tane soru soruyor. Nereden geldin, ne kadar süre geldin, kimin yanına geldin, paran var mı diye. Bizde de aynı sistemin olması gerekiyor. Ayrıca ülkeye girişlerde de yine denetimlerin artırılması gerekmektedir” dedi.

Girne Boğazköy Muhtarı Yüksel Çağlar:

Girne Boğazköy Muhtarı Yüksel Çağlar, artan adli olaylara karşı ülkede daha etkin bir denetim olması gerektiğine dikkat çekti. Çağlar, “Özellikle ülkeye girişlerin daha kontrollü olması gerekir. Her gelen elini kolunu sallayarak adaya geliyor. Her gelen böyle rahat ülkeye girerse olacağı budur. Ülkeye girişlerde denetim artırılmalıdır. Kimlikle girişler yasaklanmasın ancak gelen kişilerden adli sicil kaydı ve polisten karakter belgesi istensin. Suç geçmişi olan kişiler adaya alınmasın” dedi.

Ülkede küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çağlar, ”Yine bu konuda da ülkeye girenlerde kontrolün artması lazım. Bizim çocuklarımızı zehirliyorlar. Bu kadar Nijeryalı bu ülkede ne yapıyor? Bunların burada ne işi var? Hepsinin eğitim için geldiğine kesinlikle inanmıyorum. Çıkan haberleri hepimiz görüyoruz. Biz bunalr için mi savaştık?” diye sordu. Yüksel, “Aileler olarak öncelikle çocuklarımızı takip edeceğiz. Kimlerle görüşür, arkadaşları kimler bileceğiz. Boş bırakmayacağız” dedi.

Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı:

Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı, “Ülkede yaşanan adli olaylara karşı denetimlerin artırılması gerekmektedir. Ülkeye girişlerde daha etkin bir denetim yapılmalı. Ülkeye gelecek olan kişilerden polis karakter belgesi istemelidir. Kimdir, nedir, ne amaçla ülkeye geldi bunların bilinmesi lazımdır” dedi.