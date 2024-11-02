Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Kenan Mulla, zanlının birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ve gizlice KKTC'ye girme suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 31.10.2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Güney Kıbrıs’ta sakin Mohammad Alshouyoukh'un birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan gelerek gizlice KKTC'ye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının görevli askerler tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının tahkikatın etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Suriye vatandaşı olduğunu ve KKTC'de herhangi bir yasal bağı bulunmadığını belirterek, serbest kalması durumunda yargılanmadan kaçmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Polis, zanlının davası görülünceye kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.