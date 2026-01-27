Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan ağır ceza heyeti sanığı bir yıl hapse mahkûm etti. Sanık hakkında verilen kararı Başkan Cemaller okudu. Başkan, sanığın davaya konu uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini kaydetti. Sanığın daha önce de birkaç kez ülkeye uyuşturucu getirdiğini kaydeden Başkan hem miktarın yüksek oluşunu hem suçu birden fazla kez işlemiş olmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Başkan, sanığı kendi ikrarı, iddia makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti. Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 4 yıl süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Girne – Lefkoşa Anayolu Dikmen civarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen “Gölge Operasyonu’nda; 525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Güney Kıbrıs’ta yaşayan Dmitrijs Bojakovs’ın Kuzeye uyuşturucu bırakmaya geldiği, ihbar üzerine yakalandığı belirtilmişti. Sorgulanan sanık ifadesinde 525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi Dikmen’de bir konuma bıraktığını itiraf etmişti. Sanığın göstermiş olduğu konumda yapılan aramada 525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alınmıştı.