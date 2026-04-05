Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Mağusa Film Festivali, dün Bandabuliya’da düzenlenen tanıtım etkinliğiyle kamuoyuna duyuruldu.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Festivale, 100’ün üzerinde ülkeden yaklaşık üç bine yakın kısa film başvurusu yapıldı.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, festivalin yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını vurgulayarak, “Bu organizasyonun Gazimağusa’nın ve ülkemizin uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Festivalin Jüri Başkanı, yönetmen Ezel Akay ise konuşmasında, sinemanın günümüzde yeniden güçlü bir üretim ve ifade alanı haline geldiğine dikkat çekerek, Kıbrıs’ta bir film ofisi kurulmasının artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

-Festival, 9-10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek

Etkinlikte ayrıca, söz alan jüri üyeleri Mehmet Aykut İncirli, Prof. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğluları ve Mert Yusuf Öztürk ise festival sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ön eleme sürecinin ardından seçilecek filmlerin 9–10–11 Ekim tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacağını ifade etti.