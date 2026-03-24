Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son zamanlarda şahsına yönelik sahte hesaplar üzerinden yapılan itibar zedeleyici paylaşımları dikkatle takip ettiğini belirterek, bu tür eylemlerin hem etik olmadığını hem de hukuki sorumluluk doğurduğunu vurguladı.

Açıklamasında, “O kadar belden aşağı yorumlar vardı ki utanıp onları paylaşmıyorum bile, bu sahte hesapların şahsımı hedef almasına sessiz kalmayacağım” ifadelerine de yer veren Ünal, yaşananların kişisel itibarına yönelik sistemli bir saldırı olduğunu savundu.

Açıklamasında gerekli tespitlerin yapılmakta olduğunu ifade eden Ünal, ilgili kişi veya kişiler hakkında yasal süreç başlatılacağını kaydetti, benzer durumlara maruz kalan herkesi de bu tür hesapları tespit edip hukuki yollara başvurmaya davet etti.

Kimsenin bir başkasının itibarına zarar verme hakkı olmadığını dile getiren Ünal, “Burada konumunuza kadar nereden bağlanıp hakaret ettiğiniz dahil bütün bilgileri paylaşıyorum. Beni polise şikâyet etme hakkınız doğmuştur, lütfen şimdi gidip gerekli işleminizi başlatın” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu hesabı yöneten kişinin Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı olduğunu iddia eden Ünal, bu kişinin bakanlığın internet ağı üzerinden bağlanarak kendisine, hükümete ve hükümete yakın kişilere yönelik “itibar suikastı” yaptığını öne sürdü.

Açıklamasının devamında Ünal, ilgili kişiye seslenerek şikayette bulunması çağrısında bulundu ve aksi takdirde ismini de ifşa edeceğini ifade etti.