Başbakan Ünal Üstel, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış törenine katılarak önemli mesajlar verdi.

Uluslararası görünürlüğü artırma hedefiyle yürütülen yeni dış politika vizyonuna dikkat çeken Üstel, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tescili için verilen mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Üstel'in konuşmasının tamamı şu şekilde:

"Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış törenine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduk.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli forumun, giderek ayrışan bir dünyada diplomasiyi ve diyaloğu güçlendirme çabalarına önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜÇLÜ DESTEĞİYLE, BELİRLEDİĞİMİZ YENİ HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA PROAKTİF BİR DIŞ POLİTİKA ANLAYIŞIYLA HAREKET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın konuşmasında bir kez daha altını çizerek vurguladığı “egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tescilini sağlamak için çabalarımızı artırdık. Adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz” cümlesi, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak vizyonunu açıkça ortaya koymaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak belirlediğimiz yeni hedefler doğrultusunda, uluslararası alanda daha görünür, sesi daha gür çıkan ve proaktif bir dış politika anlayışıyla hareket etmeye devam ediyoruz.

KKTC olarak; günün gerçeklerini inkar etmeyen, iki devletin iş birliğine dayalı, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamayı amaçlayan istikrarlı bir işbirliğine her zaman açık olduğumuzu vurgulamayı sürdürüyoruz.

'FORUMUN DÜNYA BARIŞINA KATKILAR SAĞLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde gerçekleştireceğimiz tüm temaslarda bu vizyonu dile getirmeye devam edeceğiz.

Forumun dünya barışına katkılar sağlamasını temenni ediyorum.

Nazik davetleri ve bu değerli organizasyon için başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’a, ayrıca emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum"