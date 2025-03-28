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Ünal Üstel: Güzelyurt’ta ne söz verdiysek yerine getirdik

Güzelyurt’ta yapılacak sosyal konutların temeli törenle atıldı. Törende konuşan Başbakan Ünal Üstel önemli mesajlar verdi.

“35 yıl sonra güzel bir olaya şahitlik ediyoruz” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Her parti iktidara geldi, Güzelyurt’a ne katkı koydular? UBP Güzelyurt’a ne söz verdiyse yaptı. Hükümete gelir gelmez ilk yatırımların Lefke ve Güzelyurt bölgesine olacağını söyledik, bunu da size ispatladık. Güzelyurt-Lefke yolu yapıldı, Güzelyurt Hastanesi 15 Kasım’dan önce açılacak. Narenciye sektörü için soğuk hava deposu projesi hayata geçti. Bizim hükümetimiz hem siyasi hem de ekonomik istikrarı sağladı. Türkiye ile imzaladığımız protokollerle projelere imza atmaya devam ettik.”

Üstel: Biz konuşmuyoruz, iş yapıyoruz

“Geçtiğimiz gün 21 milyarlık tarihi bir protokole imza attık, o protokolün gereği de ayrım yapmadan ilçelerimize yatırımlarımıza devam edeceğiz. Hiçbir sözümüz havada kalmadı, belki biraz gecikebilir ama hiçbir vaadimizi hiçbir sözümüzü havada bırakmadık. Çünkü biz konuşmuyoruz, iş yapıyoruz.”

“Güzelyurt’a yapılan yatırımlar, gençlere yapılan yatırımlardır”

“Biz iş yapmaya devam edeceğiz ve iş yaparken de sizleri her zaman ziyaret edeceğiz. Bugün yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Güzelyurt’a yapılan yatırımlar, gençlere yapılan yatırımlardır. Gençlerimiz tırnaklarını toprağa geçirsinler ve burada kalsınlar. Biz doğru yoldayız ve doğru yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bugün temel atıyoruz ama bununla kalmayacağız. İkinci etabı da atacağız ve tüm ilçelerimizde bunları dağıtmış olacağız. Çıkaracağımız sosyal konut kredisi ile vatandaşlarımızın ev sahibi olmasına da yardımcı olacağız.”