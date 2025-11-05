Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Fiber Dönüşüm Protokolü”ne ilişkin yapmış olduğu basın açıklamasına yanıt verdi.

Tel-Sen Başkanı Üredi, “Bugün “Kırmızı Başlıklı Kız” hikayesini bir kere daha Bakan Erhan Arıklı’dan dinledik. Ancak kurt aynı kurt. Niyet aynı niyet değişen bir şey yoktur. Kurt evimize girecek bizim yerimizi alacak ve geleceğimizi yemek için planlar yapacak” dedi.

Hakan Üredi, “Tüm bunları da kendinde hak görecek. Çünkü o hakkı tanıyan ve imzalayanlar var. Habersiz olan kırmızı başlıklı kız (yani halkımız) için bizim de sesimiz çıkınca bizi karalayacak öyle mi? Yok öyle yağma. Hiçbir gerçeği açıklamadınız Sayın Arıklı” ifadelerini kullandı.

“HAYAL SATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ AMA YEMEZLE

“Size tavsiyem elinize notları tutturanları fazla dinlemeyin. Zira sizi yanlış yönlendiriyorlar” diyen Üredi, açıklamasına şöyle devam etti:

“Belli ki imzaladığınız protokolden de bir habersiniz. Hayal satmaya çalışıyorsunuz ama yemezler. Konuya hakim olmayışınız, bizden bir haber oluşunuzdan belirginleşti:

Biz haziran ayından beridir bu projeye karşı (Türk Telekom veya yerli firmalar fark etmez) olmadığımızı ama şartların (protokolün) ne olacağını oluşturmalıyız demiştik. Protokolü paylaşın ki şeffaflık olsun, halkımızı, mal varlığımızı, dairemizi koruyarak ülkemizi kalkındıralım. Köşe bucak kaçanda protokolü saklayanda halktan gizleyende siz oldunuz! Söz uçar yazı kalır. Arşivcileriniz yardımcı olsun. Biz neler söylemişiz. ‘Bize gelip sormadılar, danışmadılar’ gibi acıtasyon rolünü de bırakın. Gerçi rol sizin işiniz.”

“TEL-SEN’İN YEGÂNE GAİLESİ ÖNCE HALKIN MALINI KORUMAKTIR”

Üredi, “Tel-Sen size uyarılarda bulunmuştur. Defalarca ikaz etmiştir. Etmeye de devam edecektir. Tel-Sen’in yegâne gailesi önce halkın malını, yurttaşını ve de vatanını korumaktır. Tel-Sen hangi davetinizi geri çevirmiştir? Araya aracılar (üzerine vazife olmayanları) koymanız dışındakileri pek tabi. Siz bir bakansınız Tel-Sen’i davet ettiniz de yok mu denildi?” diye sordu.

Hakan Üredi, “Bize sorsalar dediniz; Beş koca ayın her haftası ve her günü size bunu basın yoluyla, uyarı grevleriyle ve hukuki olarak yazılı dilekçeler ile sorduk. Kör taklidi yapanlarda cevap vermeyenlerde yine siz ve sizler oldunuz!” açıklamasını yaptı.

“AYNASI İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ”

İmzalanan belgelerin Resmi Gazete’de yayımlandığını ve gerçeklerin gün yüzüne çıktığını dile getiren Üredi, şöyle devam etti:

“Buna bu ülkede bu protokolü okuyan hiçbir akıl ehli insan yoktur ki onay versin. Verenlerde ancak ve ancak ya bu işin taşeronluğunu üstlenecektir. Ya da bedeli ödenerek konuşturuluyordur. Protokolün maddeleri ve imzalarınıza bakılırsa; iki devlet diye savunduğunuz tezde de yalancı konumuna sizi düşürmüştür. Vatanı, yurttaşı ne kadar düşündüğünüzde netlik kazanmıştır. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz.

Buna imza atanlar bu işin sorumlularıdır! Tüm basın mensubu arkadaşlardan ayrıca ricamdır lütfen protokolü de paylaşın. Halk okusun. Hala bugün bilmeyenler vardır.”