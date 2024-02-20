Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre üreticiler hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.

Açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullandığı taban gübresine ve üst gübresine  ait  belgeleri  ibraz  eden  üreticilere, önceden yarısı ödenen gübre desteğinin hesap kapatma ödemesi kapsamında 2 bin 7 yüz 77 üreticiye,  18 milyon 221 bin 7 yüz 17 lira 50 kuruş (18.221.712,50) ödeme aktarılacağı belirtildi.

Besim uyardı: Ciddi ilaç eksikliği ile karşı karşıya kalacağız Besim uyardı: Ciddi ilaç eksikliği ile karşı karşıya kalacağız

Tahıl alanlarında dönüm başına 25 kg’ı aşmamak kaydıyla kullanılan taban gübresine ve katı üst gübresine; narenciye alanlarında dönümü 100 kg’ı aşmamak kaydıyla kullanılan taban  gübresi  ile  katı  azotlu  üst  gübresine; ilkbahar patates alanlarında ise dönüm başına 100 kg’ı aşmamak kaydıyla kullanılan taban gübresi, katı azotlu veya potaslı üst gübresine her 50 kg  için 75 TL gübre desteği verileceği de ifade edildi.