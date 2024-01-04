Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ayla Algan 86 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçı beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetti.

AYLA ALGAN KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, şarkıcı Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğdu,Ayla Algan'ın annesi ressam Nevzat Kasman, babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman'dır. Ailenin tek çocuğu olan Algan,içinde yalnızlık geçen şiirler yazardı.Alganküçük yaşlarda piyano, bale ve şan dersleri aldı. Piyano derslerine beş yaşında başladı ve bu eğitimi 11 yıl devam etti. İlkokulu Yeni Kolej'de, ortaokulu İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'da Versailler Lisesinde tamamladı. Bu arada yine piyano çalmaya devam etti. Lise eğitimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan'la tanışmasından altı ay sonra 1933 yılında evlendi.