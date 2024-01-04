Oğlunun çok başarılı bir çocuk olduğunu ifade eden Mehpare Koç, oğlunun nasıl tur rehberi olduğunu anlattı. “Oğlum benim tek varisimdi, aydın bir birey yetiştirebilmek için başka çocuk yapmak istemedim” diyen Koç, 11 aydır bugünü beklediğini ifade etti. Koç, “Kendisi hastalıktan dem vuruyor, ben oğlumu kaybettiğimden beri terapilerle ayakta duruyorum” diye konuştu.

Oğluyla depremden bir gün önce konuştuğunu anlatan Koç, “Ege’den çıkıp Güneydoğu’yu görmenin kendisini mutlu ettiğini söylemişti” dedi. Oğlunun odasına gittiğini, ertesi gün kendisine bir şey olduğunu, bünyesinin iflas ettiğini anlatan Koç, 3-4 sefer hastaneye gittiğini kaydetti. Mehpare Koç, eve gittiğinde, oğlunun kız arkadaşının aradığını ve “İsias Otel çöktü, Ozan enkaz altında kaldı” dediğini anlattı.

Oğlunun arkadaşının babasıyla yola çıkıp 30 saat sonra Adıyaman’a ulaştıklarını ifade eden Koç, otele gittiklerinde bir enkaz yığınıyla karşılaştıklarını kaydetti. Mehpare Koç, enkazın üzerine çıkıp feryatlar ettiğini dile getirdi.

Yolda giderken çeşitli bilgiler aldıklarını anlatan Koç, oğullarının aslında enkazdan çıkarılmadığını söyledi. Enkazda sadece Kıbrıs ekibinin olduğunu ifade eden Koç, oğlunu bulmak için hastaneleri, morgları, büyük mezarlığı gezdiklerini söyledi.

Mehpare Koç, “10 dakika sonra ‘oğlum’ diye acı bir ses duydum. Bir ceset poşeti üzerinde sadece İsias Otel yazıyordu. Eşim, ‘oğlumuz burada’ dedi. Oğlumun, ağzı, burnu, gözü saçları kum doluydu. İnanmak istemedim… Ben çocuğuma tabut bulamadan, poşette memleketimiz Ordu’ya götürdüm. Oğlumu 2 metre kar altına soktum ve o soğukta orada bıraktım” diye konuştu.

Koç şöyle devam etti:

“Hastalıktan bahsediliyor, eşim ölümlerden döndü, bir çanta ilaçlarla yaşıyoruz. Oğlumu en iyi şekilde yetiştirdim. İsterdim ki sahip çıkılalım. Sorumlu kim varsa şikayetçiyim. Ahmet Bozkurt’un ailesinden tek bir kişi olsaydı, kendisi otelin başında durup kazılara ilk kendi başlayacaktı. Madem o kadar nüfusluydun neden ekipleri buraya toplayıp enkazı kaldırmadın?”

Mehpare Koç, “Bu emsal bir dava olacak. Bu ülkedeki müteahhitler bina yapmayı öğrenecek ve adalet sayesinde yetkililer de hangi binaya izin verilip, verilmeyeceğini öğrenecekler” dedi.

Orhan Koç: “Sorumlular her kimse hepsinin cezalandırılmasını istiyorum”

Babası Orhan Koç da, sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı. Koç, “Bu kadar sağlam olduğu söylenen bina nasıl 10 saniyede tuzla buz oluyor ve etrafındaki binalar nasıl ayakta kalıyor?” diye sordu.

Oğlu ve kendisinin de tiyatrocu olduğunu belirten Koç, "dün de burada çok iyi hazırlanmış, sahnelenmiş bir tiyatro izlediklerini" söyleyerek “Sorumlular her kimse hepsinin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.