Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

"Devletimizin vatandaşına daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir hizmet sunmasını sağlayacak önemli bir adımı bugün atıyoruz.

Bakanlar Kurulu’nda yaptığımız değerlendirme sonucunda, vatandaşlarımızdan gelen talep, öneri ve şikayetlerin Başbakanlık tarafından doğrudan takip edileceği yeni bir merkezin kurulması için gerekli çalışmaları başlattık.

Bu kapsamda adı “Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi” olan ve kısaca BİMER olarak anılacak merkezi çok kısa sürede hayata geçiriyoruz.

Amacımız son derece nettir:

Her vatandaşımızın istek ve talepleri alınsın, iletilen her başvuru ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirilsin ve sürecin tamamı bu merkez tarafından adım adım izlenerek sonuçlandırılsın.

Kuracağımız bu merkez;

• Tüm başvuruları tek bir noktada toplayacak,

• İlgili kurumlarla anında iletişime geçecek,

• Her dosyanın ilerleyişini düzenli şekilde takip edecek

ve sonuç alınana kadar vatandaşımıza karşı sorumluluğunu sürdürecektir.

Hedefimiz; kamu hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek, vatandaş memnuniyetini odağa alan bir yönetim anlayışını daha da güçlendirmek ve devlet–vatandaş ilişkisini modern standartlara taşımaktır.

Başbakanlığa bağlı Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi (BİMER), bu vizyonun somut adımlarından biri olarak çok yakında hizmete girecektir."