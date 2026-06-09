Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Açık Su Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası’nda 5 kilometre yarışını birinci tamamlayarak Türkiye şampiyonu olan ve 4-8 Ağustos tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alma hakkı kazanan Kıbrıslı Türk milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul ederek görüştü.

Kabulde, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer de hazır bulundu.

ULAÇ'TAN ÜSTEL'E TEŞEKKÜR: DAHA ÖNCE BU DÜZEYDE DESTEK YOKTU

Kabulde konuşan Doğukan Ulaç, Başbakan Ünal Üstel’e spora ve sporcuya verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Daha önce sporda bu düzeyde katkılar yoktu. Verilen destek bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

ÜSTEL: AMBARGOLARA RAĞMEN ELDE EDİLEN BAŞARILAR BİZİ GURURLANDIRIYOR

Başbakan Ünal Üstel ise Doğukan Ulaç’ın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası alanda ortaya koyduğu başarıların gurur verici olduğunu vurguladı.

Üstel, “Devletimizi temsil eden gençlerimiz hepimizin gururudur. Biz her zaman onların yanında olmaya, başarılarına destek vermeye devam edeceğiz. KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolara rağmen elde edilen bu uluslararası başarılar, Kıbrıs Türk halkının gurur ve iftihar kaynağıdır.” dedi.

Başbakan Üstel ayrıca, Doğukan Ulaç’ı başarısından dolayı tebrik ederek, Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda kendisine başarılar diledi.