Üstel, Sağlık Merkezi’nin hayata geçirilmesinin yerel yönetim merkezi yönetim iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı’nın “12 yıldır doktor hasreti çekiyoruz.” sözünü hayretle dinlediğini belirten Başbakan Üstel, bunun üzücü bir durum olduğunu söyledi.

Üstel, 2025 yılında sağlık merkezileri ve hastanelerin temellerini atma; 2026’da bütün merkezlerin açılışını yapma sözünü verdiklerini, bu sözleri yerine getirdiklerini ifade etti.

Üstel, “Bizim için sağlık vazgeçilmezdir. Bizim insanımızın sağlığı konu olunca oturup düşünürüz” diyerek sağlığı daha iyi noktalara getirmek için çalıştıklarını 13 yıl öncesinden kalan sağlık projelerini de tamamladıklarını ifade etti.

Tatlısu Sağlık Merkezi’nin Tatlısu yanında bölge yerleşim birimlerine de hizmet vereceğini söyleyen Üstel, sağlıktaki dağ gibi sorunları aştıklarını ifade etti.

Sağlıkta ne yaptınız?” şeklinde eleştiriler aldıklarını belirten Üstel, “Sağlığı nereden aldık, nereye getirdik, fotoğrafı orta yerdedir.” dedi.

Sağlıkta tam mesai

Üstel, Sağlık Bakanı’nın konuşmasında yeni bir açılım yaptığını söyleyerek, sağlıkta tam mesai konusuna değindi.

Üstel, hükümete geldiklerinde kamuda tek mesainin olmadığını, halktan aldıkları şikayetleri masaya yatırdıklarını, sendikalarla istişare ederek ülkeyi tek mesaiye geçirdiklerini hatırlattı.

Tek mesaide vatandaşların daha hızlı hizmet almaya başladığını, bunun gerisinde bir tek sağlık hizmetlerinin kaldığını dile getiren Üstel, "İnşallah şubat ayından sonra bu çalışmayı da hep birlikte tek saat sitemi içerisinde, aynı düzende başlatarak halkımıza söz verdiklerimizin tümünü sağlıkta yerine getirmiş olacağız” dedi.

Üstel, yıl sonuna kadar büyük hastaneleri açarak sağlık alanındaki sıkıntıların büyük kısmını ortadan kaldırmış olacaklarını, sağlığı ön planda tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.