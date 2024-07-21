Başbakan Ünal Üstel, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları bizi güçlendirmiş ve şevklendirmiştir” dedi.

Başbakan Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

"20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutladık. Halkımızın coşkusu görülmeye değerdi. 20 Temmuz 1974’ü adeta yeniden yaşadık.

Bize bu duyguyu yaşatan etkenlerden biri de başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Anavatan Türkiye’den gelen konuklarımızdı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın tören konuşması ise önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz yolu aydınlatması ve bu yolda yürümek kararlılığında olan bizleri güçlendirmesi bakımından ayrıca büyük önem taşımaktadır.

Sayın Erdoğan, Kıbrıs sorunu ile ilgili izlenen ve izlenecek olan politikanın ana hatlarını yeniden vurgulamıştır. Türk tarafı, federasyon görüşmeyecektir. 1960 Cumhuriyeti’nin yıkılmasının tek sorumlusu olan Rum tarafı, benzer bir devleti yeniden ve kendi egemenliği altında kurma hayalini terk etmek zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Aynı suda iki kez yıkanılmaz, adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz” sözleri bize rehberlik etmeye devam edecektir. O’nun rehberliğinde adadaki gerçekler üzerinde yükselecek yeni barış anlaşması için çalışmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Rum tarafı ile bir anlaşmaya ulaşabilmemiz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlendirmeye devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz. KKTC her açıdan güçlenecektir. Türkiye’nin ve Sayın Erdoğan’ın açtığı yolda ilerleyerek Türk devletleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesi ile aramızda bulunan Azerbaycanlı dostlarımızın varlığı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’in desteği, bu yolda ilerleme kararlılığımızı pekiştirmektedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın siyasi duruşumuzu belirleyen konuşması kadar tören alanından ekonomik ve sosyal konularda verdiği mesajlar da önemlidir. Rum saldırıları altında olan emlak sektörümüz ile ilgili olarak sorunların tek çözüm adresi olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nu göstermiş olması büyük bir önemi haizdir. TMK’yi güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Rum tarafının saldırıları emlak sektörümüzü yok etmeye yetmez. Türkiye’nin bu konudaki duruşu ve mesajı umarım Rum tarafınca da algılanmıştır.

Sayın Erdoğan 20 Temmuz bayramımızda, gençlerimize ikinci bir bayram daha yaşatmıştır.

Sayın Erdoğan, KKTC uyruklu olup KKTC'de ortaöğretimini tamamlayan tüm öğrenciler ister YÖS sınavı isterse YKS sınavı ile devlet üniversitesine kayıt yaptırmış olsun, program süreleri boyunca hiçbir ücret ödemeyeceklerini açıklamıştır.

Sayın Erdoğan’ın öğrencilerimizin Türkiye’de eğitim görmesini kolaylaştıracak müjdesi sadece muhtemel yararları bakımından değil Türkiye’nin her zaman yanımızda olduğunu ve olacağını göstermesi bakımından çok büyük öneme sahiptir.

Bu gelişme iki ülke arasındaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirmiştir.

Sporcu gençlerimize dünyanın kapısını açan, onları uluslararası turnuvalara taşıyarak ufuklarını genişleten ve başarılarının devamını sağlayan Türkiyemizin gençlerimizin başlıca destekçisi olmaya devam etmesi onları hayata bağlayan en önemli unsur olmaya devam ederken biz de onlara daha fazla destek olabilmek için çalışmayı sürdüreceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı, konuşmasında Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz projelere de atıfta bulunarak bu çalışmalarının öneminin altını çizmiştir ki bu projelere bizim önem verdiğimiz ve sürekli olarak izlediğimiz projelerdir. Onun desteğinden güç alarak bu projeleri mutlaka sonuçlandıracak ve Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunacağımızdan kimsenin kuşkusu olmaması gerekir.

Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasının her cümlesi çok değerliydi. Konuşmasındaki mesajların tümü bizi güçlendirmiş, KKTC’yi yaşatma ve yüceltme mücadelemizde bize şevk vermiştir. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda verilen bu güçlü destek ile yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı’na, bir kez daha, en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."