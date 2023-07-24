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Elektrik Kurumu devraldığı Temmuz 2022'de kurumun bir çok borcu olduğunu belirten Üstel, şunları söyledi:

Temmuz 2022'de 1 milyar 800 milyon borcumuz vardı. Bu borç ödendi. Bankalara 600 milyon TL, piyasaya 6 milyon Dolar, yine bankalarda borçların dışında çek hesabı borcu vardı, 6 milyon TL civarında bunu da kapattık. Elektrik Kurumu'nun borcu 800 milyon TL var şu an bunu da biz Halk Bankası'ndan borçlandık Aksa'ya ikinci borcumuzu ödedik. Şu anda kurumun hiçbir yere borcu yoktur.

"Kablo ile elektrik gelince AKSA ile sözleşme son bulacak"

"5 Yıl sonra bu ülkede elektrik sorunu kalmayacak" diyen Üstel, AKSA ile imzalanan 15 senelik sözleşmeye değinerek, "2027'ye kadar AKSA sözleşmesi devam ederdi. Kira bedeli 4.25 Dolardı. Biz 2029'a uzattık sözleşmeyi ve kira bedelini 3.50 Dolara düşürdük. Kötü mü yaptık? Halka sorarım. Kira bedelini düşürdük. 2029'da AKSA ile olan sözleşmemiz duracak bu arada kablo ile elektrik devreye girecek. Kablo ile elektrik gelince AKSA ile sözleşme son bulacak. Teknecik sıcak santral olarak durmaya devam edecek." diye konuştu.

"Kablo ile elektrik gelse dahi, Teknecik Elektrik Santrali bize lazımdır"

"Elektrik Kurumu'na 2015 yılından beridir hiçbir yatırım yapılmadı" diyen Üstel, göreve geldikleri günden itibaren borçları ödediklerini, servis bakımlarını Türkiye'deki TEDAŞ'a verdiklerini ve düzenli olarak artık bakımlarında yapıldığını kaydetti. Teknecik Santrali'nin kablo ile enerji gelse dahi ülkeye lazım olduğunun altını çizen Üstel, 'kablo ile elektrik gelse dahi Teknecik Elektrik Santrali kapanmayacak. Gerekli yatırımları yaparak, Teknecik'i güçlendirerek ülkeye kazandıracağız' şeklinde konuştu.