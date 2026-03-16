Vergi, lisans ve yasal yükümlülüklerden muaf şekilde yürütülen bu girişimin, KKTC’de faaliyet gösteren kayıtlı medya kuruluşları ve vergi veren firmalar açısından haksız rekabet yarattığı ifade ediliyor.

Sivil toplum adı altında ticari faaliyet

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren işletmelere gönderilen tanıtım yazılarında, “Young Turkish Cypriots (YTC)” adlı oluşumun sosyal medya platformları üzerinden reklam ve tanıtım hizmeti sunmak için ücret talep ettiği görülüyor.

Gönderilen bilgilendirme metninde işletmelere;

• 50 Sterlin – Instagram ve Facebook story

• 150 Sterlin – iki platformda paylaşım

• 300 Sterlin – çoklu platform reklam paketi

gibi ücret tarifeleri sunulduğu dikkat çekiyor.

Ancak söz konusu faaliyetlerin KKTC’de herhangi bir şirket kaydı, vergi yükümlülüğü veya medya lisansı bulunmadan yürütülmeye çalışılması, ülkedeki medya ve reklam sektörü açısından ciddi bir kayıt dışı ticaret tartışmasını gündeme getirdi.

Vergi ödeyen medya kuruluşlarına haksız rekabet

KKTC’de faaliyet gösteren medya kuruluşları ve reklam platformları:

• kurumlar vergisi

• KDV

• sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yükümlülükleri

• yayın ve lisans düzenlemeleri

gibi birçok mali ve hukuki sorumluluk altında faaliyet gösterirken, yurt dışından yürütülen ve hiçbir yerel yükümlülük taşımayan reklam toplama faaliyetleri, sektör temsilcileri tarafından “açık bir haksız rekabet” olarak değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri, bu tür girişimlerin yaygınlaşması halinde yerel medya ekonomisinin ciddi zarar görebileceğini vurguluyor.

Ekonomiye doğrudan zarar uyarısı

Ekonomi çevrelerine göre, Kuzey Kıbrıs’taki işletmelerden yurt dışına kayıt dışı reklam geliri akışı oluşması, sadece medya sektörünü değil aynı zamanda ülke ekonomisini de olumsuz etkileyebilir.

Uzmanlara göre bu durum:

• devletin vergi kaybına uğramasına,

• yerel medya gelirlerinin azalmasına,

• reklam piyasasının kayıt dışı alanlara kaymasına

neden olabilecek bir tablo ortaya çıkarabilir.

“Sivil toplum maskesi ticari faaliyet için kullanılamaz”

Ekonomi ve medya çevreleri, sivil toplum kimliği altında yürütülen ticari faaliyetlerin şeffaf ve yasal zeminde olması gerektiğini belirtiyor.

Aksi halde bu tür yapıların, sivil toplum görüntüsü altında ticari faaliyet yürütmesi, hem etik hem de hukuki açıdan ciddi sorunlar yaratabilir.

Yetkililere inceleme çağrısı

Sektör temsilcileri, Kuzey Kıbrıs’taki işletmelerden reklam geliri toplamayı hedefleyen yurt dışı merkezli yapıların faaliyetlerinin ilgili kurumlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Ekonomi çevrelerine göre, KKTC’de faaliyet gösteren ve vergisini ödeyen medya kuruluşlarının korunması, hem sektörün sürdürülebilirliği hem de ülke ekonomisinin sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşıyor.